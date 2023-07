PGE divulga resultado definitivo de aprovados em Programa de Residência Jurídica

PGE-AM divulga resultado definitivo de aprovados em Programa de Residência Jurídica

Manaus/AM - A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), divulgou nesta segunda-feira (3), o resultado definitivo do VIII Exame de Seleção do Programa de Residência Jurídica. Ao todo, 30 candidatos foram aprovados no certame, incluindo uma pessoa com deficiência.



A lista completa foi divulgada após a análise de todos os recursos da prova subjetiva do processo seletivo e pode ser acessada abaixo, ou diretamente no site da PGE-AM, na aba Esap.







Convocação

Os aprovados devem ficar atentos, pois a convocação será feita por meio de ligação telefônica, e-mail, ou mensagem via WhatsApp. As chamadas vão ocorrer conforme necessidade do órgão.



O Programa de Residência Jurídica tem a duração mínima de dois anos, prorrogável por mais 12 meses, e a bolsa-auxílio é mensal, avaliada em R$ 2.500,00 para os alunos residentes.



