PF flagra políticos tentando comprar votos de adolescentes em escola do Amazonas

Em procedimento de fiscalização, os policiais federais presenciaram aglomeração suspeita na escola. Ao entrar no auditório da escola, verificaram a existência de reunião liderada por partido político, com a presença de políticos locais, quatro professores e diversos alunos adolescentes e inúmeros materiais de campanha eleitoral, como panfletos e santinhos.

Manaus/AM - Um evento realizada por partido político em uma escola pública no município de São Paulo de Olivença, com suspeita de compra de votos de adolescentes, foi flagrado pela Polícia Federal no Amazonas (PF-AM), na noite de quinta-feira (30). O evento contava com a presença de candidatos e professores que estavam prometendo pagar a festa de formatura dos alunos.

