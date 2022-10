PF flagra ex-vereador com cheques e contratos suspeitos de candidato ao governo do Amazonas

Durante a ação, policiais federais localizaram 13 cheques, no valor de R$120 cada, e 13 contratos genéricos de prestação de serviço. Os cheques e os contratos estavam sob posse de ex-vereador do município de Apuí.

Manaus/AM - A Polícia Federal apreendeu na manhã deste sábado (1º), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, cheques e contratos irregulares supostamente destinados à campanha de candidato ao cargo de Governador do Estado.

