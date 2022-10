Covid-19: Amazonas já tem 616.328 infectados e 14.327 mortes

Manaus/AM - Dados divulgados, neste sábado (1º), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS) mostram que o estado já contabiliza 616.328 infectados pela Covid-19 e 14.327 mortes pelo vírus.

Municípios - Do total de casos registrados até este sábado, 309.000 são de Manaus e 307.328 são de municípios do interior do estado.

Há 21 novos casos registrados nas últimas 24 horas, sendo 19 da capital e 2 do interior.

Óbitos - Entre as 14.327 mortes pelo coronavírus, 9.829 são de Manaus e 4.498 de municípios do interior do Amazonas.