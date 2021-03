Petroleiros anunciam greve no Amazonas e mais 5 estados

Entre as pautas da greve estão 'jornadas exaustivas e multifunções no trabalho presencial e remoto', 'exposição à contaminação por Covid-19', além da venda de ativos pela estatal, disse a Federação de acordo com o UOL.

Em comunicado à Reuters, a Petrobras informou que foi notificada sobre as intenções dos manifestantes, mas explicou que mantém um acordo para negociação com os funcionários.

Os outros estados incluídos no movimento são Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. Um movimento na Bahia em oposição à venda de uma refinaria no Estado será retomada.

