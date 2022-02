Pesquisadoras celebram aumento da participação das mulheres na ciência no Amazonas

Manaus/AM - Em quatro anos, houve um aumento de 55% no número de projetos coordenados por mulheres financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), afirmou a presidente da fundação, professora Márcia Perales Mendes da Silva, durante a abertura da programação do Movimento Mulheres e Meninas na Ciência 2022, para celebrar o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado hoje, 11 de fevereiro.

Ao final de 2018, a Fapeam contabilizava financiamento a 416 projetos coordenados por mulheres, número que ao final de 2021 já era de 647 projetos, disse Márcia, no evento ocorrido às 10h desta sexta-feira, no auditório Tauató, da Fapeam, na Universidade Nilton Lins, bairro Flores, zona Centro-Sul.

As mulheres já são 52% dos doutores apoiados pela Fapeam, destacou a presidente, ao lembrar que o dia 11 de fevereiro foi escolhido pela Unesco, em 2015, como Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, data aprovada pela Assembleia das Nações Unidas (ONU).

Dados da Unesco apontam que menos de 30% de pesquisadores no mundo são mulheres.

Márcia Perales fez um destaque para o ano de 2021, quando o Governo do Estado ampliou o volume de recursos e lançou dois editais exclusivamente para pesquisadoras por meio dos Programas Amazônidas: Mulheres e Meninas na Ciência (para todo o Amazonas) e Fapeam: Mulheres na Ciência (exclusivo para o interior).

“Foram investidos mais de R$10 milhões com verba do tesouro estadual. Além disso, foram premiados projetos de professoras e alunas do Programa Ciência na Escola (PCE) que se destacaram nas áreas de Stem (science, technology, engineering and mathematics)”, explicou Márcia.

Para este ano de 2022, foram lançados dois editais inéditos, o Programa Mulheres das Águas/Fapeam- (exclusivo para o interior do Estado) tem o aporte de R$ 1,6 milhão destinado a fomentar projetos de pesquisa aplicada, inovação ou transferência tecnológica no interior do estado, coordenados por pesquisadoras para incentivar e fortalecer o protagonismo feminino, nas diversas áreas do conhecimento.

O outro denominado Programa Kunhãs- CT&I no Amazonas, abrange todo o Estado e financiar, com R$ 2,8 milhões, atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, ou de transferência tecnológica, destinadas a mulheres residentes no Amazonas, que contribuam significativamente para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Estado.

No Movimento de Mulheres e Meninas na Ciência deste ano. novas ações como atividades de popularização da ciência estão programadas para este 2022 pela Fapeam, que vai levar pesquisadoras para apresentar seus projetos na Praça da Polícia, em Manaus e no município de Itacoatiara (a 180 quilômetros de Manaus). Os eventos se estenderão até 4 de março.