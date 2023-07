Pesquisador do Amazonas ameaçado no governo Bolsonaro vai receber medalha de Lula

Outros 21 cientistas também vão receber a medalha do presidente Lula por terem se recusado a receber a honraria do ex-presidente, em solidariedade aos pesquisadores.

Além dele, a entrega da medalha também foi cancelada para a cientista Adele Benzaken, diretora da Fiocruz Amazônia, que foi perseguida após publicação de cartilha voltada para homens trans. Ela era diretora do departamento de HIV-Aids do Ministério da Saúde.

O médico infectologista foi perseguido durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por conta de estudo que apontou a ineficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. Na época, o cientista chegou a ser perseguido nas redes sociais recebendo ameaças de morte por seguidores do ex-presidente que era um defensor do medicamento.

