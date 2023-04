Pesquisa possibilita nascimento de primeiro búfalo de proveta da Amazônia

Manaus/AM - Como resultado de pesquisa realizada em parceria entre a Agropecuária Parintins e pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), nasceu na semana passada o primeiro búfalo de proveta da Amazônia Ocidental, produzido por meio da técnica de produção in vitro de embriões (FIV-Fertilização in Vitro).

Este resultado é um marco para a bubalinocultura da região, do Brasil e do mundo, pois possibilita o avanço da técnica FIV e permite empregá-la em várias propriedades, além de aumentar a renda do produtor de búfalo.

A pesquisa vem sendo desenvolvida desde 2021, ano em que ocorreu a construção do Laboratório de Produção In Vitro de Embriões na Fazenda São Paulo, em Roraima, que integra a Agropecuária Parintins, empresa que faz parte do Grupo Bringel.

Para os estudos, também foram adquiridas doadoras de embrião de alto valor genético.

Fertilização in vitro

A FIV tem o objetivo de reproduzir animais que possam aumentar a produção de carne, leite e derivados de alta qualidade na região, permitindo que várias propriedades aumentem a renda do produtor de búfalos.

Esta técnica já é desenvolvida em outras espécies. Porém, em bubalinos ainda é necessário a realização de pesquisas que visem melhorar a sua eficiência.