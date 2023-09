Pescadores recebem kits de pesca artesanal em Nova Olinda do Norte, no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou, na quinta-feira (21), 10 kits de pesca artesanal para pescadores cadastrados no município de Nova Olinda do Norte, interior do Amazonas.

O presidente da Colônia de Pescadores Z-19, Edimar Ferreira, participou da entrega, que ocorreu nas instalações do depósito da Sepror. Os itens entregues foram adquiridos por meio de emenda parlamentar, que contém caixa de isopor, lanterna, garrafa térmica, facão, lanterna e chapéu.

Durante o evento, o secretário executivo adjunto de Pesca e Aquicultura da Sepror, Alessandro Cohen, enfatizou a importância da atividade do pescador profissional para a economia dos municípios e do estado.

"Estamos executando essa ação em parceria com o Ministério da Pesca e Aquicultura e seguindo a orientação do governador Wilson Lima, que tem como objetivo oferecer apoio abrangente ao trabalhador da pesca em todos os municípios. Isso inclui a implementação das iniciativas do governo estadual, por meio da Sepror", disse.