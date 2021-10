Pescador desaparecido é encontrado sendo devorado por jacaré no Amazonas

Amazonas - Desaparecido desde o dia 15 de outubro, o corpo do pescador Elias Araújo, foi encontrado sendo devorado por um jacaré-açu nesta quarta-feira (20). A vítima sumiu após ter sido atacada por piratas dos rios no município de Novo Airão, no Amazonas.

A equipe de busca do Corpo de Bombeiros confirmou o encontro do cadáver. Moradores da região ajudaram na busca encontraram os restos mortais estavam perto do jacaré, que teve que ser aberto para a retirada.

Os restos mortais serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) em Manaus.

O caso segue em investigação.