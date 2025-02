Permissionários do transporte executivo são convocados para vistoria em Manaus

Caso o permissionário do transporte executivo não apresente os documentos necessários para a vistoria, deverá justificar sua ausência no prazo de 48 horas, sob pena de suspensão ou cancelamento da autorização.

Os permissionários do transporte executivo deverão apresentar seus veículos no setor de vistoria do IMMU, localizado no shopping Philippe Daou, situado na avenida Camapuã, s/nº, zona Norte de Manaus, conforme o cronograma pré-estabelecido. A verificação atende a um requisito necessário para a prorrogação temporária do contrato precário.

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) divulgou, nesta sexta-feira (7), a convocação dos permissionários do transporte executivo para a verificação da documentação e das condições de manutenção dos veículos que operam no modal. O procedimento ocorrerá a partir das 8h, entre os dias 10 e 21 de fevereiro.

