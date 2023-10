Período chuvoso só deve começar no final de novembro no Amazonas, diz governador

Manaus/AM - O período de seca no Amazonas será prolongado em 2023. A grande esperança para amenizar este cenário é o início do período chuvoso, mas que deve demorar um pouco mais para chegar. De acordo com informação do governador Wilson Lima (União), o período chuvoso só deve começar na segunda quinzena de novembro e o estado não deve ter uma cheia recorde.

A informação foi dada durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (4), ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), durante anúncio de medidas para conter prejuízos da seca dos rios no estado.

"Os especialistas apontam que teremos um período maior, mais prolongado de estiagem. No estado do Amazonas, principalmente aqui em Manaus, a gente costuma dizer que as chuvas começam depois do Dia de Finados (2 de novembro). Esse ano, a expectativa é que esse período chuvoso no Amazonas comece lá pelo dia 15 de novembro. E que não teremos um período de cheia, um período chuvoso que seja capaz de fazer com que os rios voltem à sua normalidade", iniciou Wilson Lima

"O que se está falando aqui é de previsão. A gente não sabe com certeza se vai se concretizar ou não. O que a gente está fazendo é o trabalho de monitoramento e, na medida em que a gente tem essas informações, a gente começa a agir. Se isso extrapola a capacidade do estado, a gente recorre ao governo federal", completou o governador.