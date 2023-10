Hotéis passam por fiscalização em Manaus

Manaus/AM- A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou, nesta quarta-feira (4), o segundo dia de vistorias no Centro de Manaus, a partir da Central Integrada de Fiscalização (CIF). Ao todo cinco hotéis, motéis e pousadas foram alvos das fiscalizações de órgãos das esferas estadual e municipal.

Dos cinco estabelecimentos fiscalizados, localizados nas ruas Lobo D’Almada, Dez de Julho, Visconde de Mauá e na Avenida Sete de Setembro, em três foram encontradas irregularidades, dentre elas licenciamento sanitário e auto de vistoria vencidos.

Conforme o relatório da CIF, as vistorias resultaram em autuações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por apresentação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) com data vencida, e da Amazonas Energia, por irregularidades encontradas em medidores de energia. Os locais foram orientados sobre como proceder para as devidas legalizações.