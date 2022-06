Perda da chance de adquirir imóvel mais em conta permite reparação ao consumidor no Amazonas

Manaus/AM - A desembargadora Maria das Graças Figueiredo concluiu que, não mais sendo possível o cumprimento da obrigação, a consequência jurídica pertinente deva ser não somente a devolução das parcelas pagas, a serem restituídas com as correções legais, mas também a conversão do ato ilícito em perdas e e danos. Leia mais em Amazonas Direito.

