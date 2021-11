Pelo segundo dia consecutivo, Amazonas não registra mortes por covid-19

Manaus/AM - O boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) não registrou mortes por covid, neste domingo (21), pelo segundo dia consecutivo. O número total de mortes permanece de 13.791.

Novos 37 casos da doença foram registrados, totalizando 429.121. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no sábado (20), não há registro de sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 1.015 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,24% dos casos confirmados ativos.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 50 pacientes , sendo 20 em leitos clínicos (2 na rede privada e 18 na rede pública), 30 em UTI (5 na rede privada e 25 na rede pública).

Há ainda outros 2 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 2 estão em leitos clínicos (1 na rede privada e 1 na rede pública).

No boletim consta, também, que há outros 11 pacientes internados em leitos clínicos com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).