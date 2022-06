PCDs prestigiam Festival de Parintins em espaço acessível inclusivo

No ato do cadastro, realizado tanto em Parintins e em Manaus, os solicitantes indicaram a noite desejada e o bumbá escolhido.

“A grandiosidade da festa compensa esses dois anos em que, não só o parintinense, mas os turistas esperavam com grande ansiedade. Não será só um festival, serão três”, disse o torcedor do Boi Caprichoso.

Acessibilidade — O parintinense Carlos Martins, diagnosticado com artrite reumatoide, acompanhou pela primeira vez a festa por meio do espaço exclusivo ao lado da esposa, a massoterapeuta Maura Núbia.

“Estamos promovemos a gratuidade tanto para o PcD quanto para o acompanhante, oferecendo acessibilidade, inclusão e respeito”, disse o gestor enfatizando a medida do Governo do Amazonas em proporcionar o acesso a ambos credenciados.

De acordo com o secretário executivo da Pessoa com Deficiência da Sejusc (SePcD), Leandro Lopes, o credenciamento foi feito de forma democrática, cumprindo legislação estadual que prevê gratuidade para PcDs e meia-entrada para acompanhantes.

A ação, fruto de parceria entre as secretarias de Cultura e Economia Criativa, e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), tem o intuito de promover o acesso de pessoas com deficiência de forma igualitária ao festival protagonizado por Caprichoso e Garantido.

“Estar de volta é uma alegria imensa”, emocionou-se o parintinense Odiley de Souza, torcedor do Boi Garantido, ao prestigiar o 55º Festival Folclórico de Parintins no espaço inclusivo para Pessoas com Deficiência (PcDs) na Arena do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo.

