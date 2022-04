Passageiros ficam feridos em acidente com ônibus em rodovia no Amazonas

As causas do acidente estão sendo apuradas..

As ambulâncias do município e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate.

O ônibus saiu de Apuí com destino a Rondônia, e quando trafegava pelo quilômetro 40, perto do distrito de Matupi, em Humaitá, acabou saindo da pista e tombou. Dos 20 passageiros que estavam no coletivo, seis ficaram feridos, entre eles uma gestante e uma criança.

