Aprovados no concurso da PC vão reforçar segurança no interior do Amazonas

A lotação dos candidatos vai obedecer os critérios estabelecidos no edital, e os locais foram organizados de acordo com a região:

Com o número expressivo de novos agentes, o quadro será reforçado e outros agente que já atuam no interior serão remanejados: “O número de vagas é substancial e todos eles vão para o interior, estamos precisando muito desses policiais civis para oxigenar a tropa, oxigenar a polícia e trazer cada vez mais segurança para a população”, destaca.

Manaus/AM – As aprovados no concurso da Polícia Civil que é realizado hoje (3) em Manaus e outras sete cidades serão destacados para atuar no interior do Amazonas.

