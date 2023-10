Passageiros ficam feridos após lancha bater em banco de areia no Amazonas

Manaus/AM - Uma lancha expresso com 50 passageiros, que saiu de Nhamundá com destino a Manaus, bateu em um banco de areia, na noite dessa segunda-feira (9), nas proximidades da comunidade Novo Remanso, em Itacoatiara, interior do Amazonas.

Todos os 50 passageiros foram resgatados e transferidos para a lancha da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Alguns ficaram feridos levemente e receberam atendimento médico durante o deslocamento para Manaus sendo liberados ao chegarem ao destino. Uma das vítimas, do sexo masculino, que apresentava maior gravidade, foi imobilizada pelas equipes do CBMAM e conduzindo à embarcação depois encaminhado para o Hospital João Lúcio.

A SSP-AM orienta que tripulantes e passageiros redobrem os cuidados durante as viagens, principalmente nos períodos noturnos, e que busquem seguir as recomendações divulgadas pelos órgãos competentes para que, assim, possam evitar acidentes.