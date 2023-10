Amazonas Energia descarta risco de desabastecimento em Manaus e no interior por conta da seca

Manaus/AM - A concessionária Amazonas Energia afirma que não há risco de desabastecimento no estado neste período de seca dos rios. Uma coletiva de imprensa foi convocada pela empresa nesta terça-feira (10) para prestar esclarecimentos após municípios manifestarem racionamento de energia elétrica por conta da falta de diesel para termelétricas.

O diretor da concessionária, Radyr Oliveira, garantiu que não existe risco de falta de energia em Manaus e nem no interior do estado. Ele explicou que a Região Metropolitana de Manaus não depende de termelétricas e que 75% dos municípios do interior estão abastecidos de combustíveis para as usinas.

Radyr ainda esclareceu que os demais municípios com dificuldade de acesso fluvial possuem estoque de diesel até janeiro de 2024. O diretor também informou que houve dificuldade em Santa Isabel do Rio Negro, mas uma balsa já chegou ao município com o combustível, o que garante abastecimento até novembro, enquanto outra balsa estará a caminho.

O diretor afirma que nenhum outro prefeito acionou a Amazonas Energia para informar racionamento ou falta de energia.

“Nenhum prefeito me procurou. Os prefeitos que tiverem dificuldade que nos procurem”, orienta o diretor técnico do Interior e de Relações Institucionais da Amazonas Energia.