Passageiros ficam feridos após barcos colidirem no Amazonas; veja vídeo

Manaus/AM - Um grupo de passageiros que viajava em um barco pelo rio Solimões, ficou ferido ao ter o transporte atingido por outra embarcação nas proximidades do município de Manacapuru, no interior do Amazonas, nessa terça-feira (8).

O barco LB Lima passava pela Ilha do Marrecão e teria sido atingido por trás pelo barco Ingrid Beatriz. O impacto destruiu banheiros, arrancou parte da cozinha e danificou um trecho onde estavam passageiros.

Barco fica destruído durante colisão no Amazonas pic.twitter.com/NRrfOazRXU — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) September 9, 2020

Alguns deles foram arremessados uns contra os outros e contra a estrutura de madeira da embarcação. Eles sofreram vários ferimentos pelo corpo, inclusive fraturas, por sorte ninguém caiu na água.

Uma lancha que também passava pelo local no momento da colisão ajudou a retirar os feridos e outro grupo de pessoas para que o LB Lima ficasse mais leva e não afundasse. Os passageiros foram levados até Manacapuru e socorridos no hospital da cidade.