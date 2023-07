Passageiros entram em pânico com pane em lancha e falta de coletes no Amazonas

Em nota, o 9º Distrito Naval informou que foi solicitado à tripulação um laudo técnico da certificadora, atestando as condições de navegabilidade segura antes de permitir a continuidade da viagem. O orgão, no entanto, não se pronunciou sobre a denúncia de falta de coletes para todos os passageiros.

De acordo com testemunhas, a lancha tinha saída do porto há cerca de 20 minutos quando o fumaça começou a invadir embarcação.

