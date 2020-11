Pai de Ricardo Nicolau, ex-deputado Luiz Fernando Nicolau morre de Covid

O médico e ex-deputado Luiz Fernando Nicolau, de 74 anos, pai de Ricardo Nicolau, morreu nesta segunda-feira (16) por complicações de coronavírus. Segundo informações, ele havia sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante a internação, e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória no início da tarde de hoje.

Luiz foi fundador do Grupo Samel, e também se envolveu na política, onde ocupou uma cadeira na Assembléia Legislativa do Amazonas. Outros membros da família também entraram na política amazonense, como seu filho, Ricardo Nicolau, que concorreu à Prefeitura de Manaus na eleição municipal, ocorrida no último domingo (15); e Hiram Nicolau, seu neto, que é atual vereador na Câmara Municipal de Manaus.

A empresa divulgou a seguinte nota:

"É com profunda tristeza que o Grupo Samel recebe e comunica a notícia de falecimento do médico neurocirurgião Dr. Luiz Fernando Nicolau, nosso fundador e patriarca e da Fundação Sociedade Pró-Saúde, ocorrido nesta segunda-feira, 16 de novembro. Nesse momento de dor, nos lembramos do seu legado de honestidade, honradez e muita simplicidade tanto com os pacientes quanto com os colaboradores. Em nome de todo nosso quadro social e de colaboradores, nos reunimos em oração, neste momento de profunda dor, pela sua passagem".