Padre Kelmon era dançarino da Banda Carrapicho? Veja foto e entenda

Muito comentado nos últimos dias após participar do debate na Globo, Padre Kelmon - que teve 0,1% dos votos para a presidência - voltou a dar o que falar nas redes sociais. Dessa vez, uma foto da Banda Carrapicho nos anos 90 viralizou no Tik Tok e os internautas passaram a acreditar que o padre seria um ex-integrante do grupo amazonense.

Isso porque um dos integrantes da banda se parece com Kelmon na imagem. Não demorou muito para que a brincadeira se tornasse um viral.

Internautas chegaram a editar a Wikipédia do grupo Carrapicho acrescentando o nome de Kelmon como um dos integrantes, mas logo depois o verbete foi corrigido.

Kelmon, que não foi dançarino do Carrapicho e nem tampouco é padre pela Igreja Ortodoxa no Brasil, é natural da Bahia, aliado do presidente Bolsonaro e se diz integrante da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru.