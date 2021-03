Pacientes do programa ‘RespirAR’ têm alta pós-covid-19 em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), o programa “RespirAR”, de atendimento fisioterapêutico a pacientes que venceram a Covid-19, realizado na Vila Olímpica de Manaus, certificou na manhã desta quarta-feira (24) os primeiros oito pacientes que concluíram o tratamento de recuperação das sequelas da doença.

O dia foi marcado como um grande passo na vida dessas oito pessoas, que já haviam vencido a Covid-19, mas que precisavam superar as dificuldades para respirar e andar, deixadas pela doença. Para isso, elas contaram com o programa RespirAR e, a partir de hoje, estão aptas a retornar com suas atividades diárias.

O ex-jogador de futebol e torcedor do Fast Clube, o senhor Guilherme Carvalho, 55, é um desses pacientes. Ele falou da satisfação de ter recebido o tratamento pelo Governo do Estado. Feliz por conseguir respirar melhor, ele frisa que ficou surpreendido com o atendimento que recebeu.

Outra paciente que finalizou o tratamento na fisioterapia é a Gracy Kelly, 45. Ela contou que venceu o vírus mas tinha muitas dificuldades respiratórias. Para ela, chegar ao fim do tratamento com uma respiração melhor é motivo de felicidade, é como nascer de novo.