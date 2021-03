Amazonas tem maior taxa de incidência de tuberculose e de mortalidade

Manaus/AM - O Amazonas tem a maior taxa de incidência de tuberculose do país com 64,8 casos por 100 mil habitantes em 2020, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram 2.863 casos novos da doença em 2020, registrados no Sistema de Informação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O destaque para a situação epidemiológica foi abordado durante webconferência alusiva ao Dia Mundial da Tuberculose, realizada nesta quarta-feira (24).

Dos 2.863 casos novos de tuberculose registrados em 2020, 2.080 são em Manaus (72,70%), e os demais 783 (27,30%), no interior do estado. Ainda em 2020, 154 pessoas morreram de tuberculose no Amazonas (uma taxa de mortalidade de 3,7 óbitos por 100 mil pessoas). De janeiro a fevereiro de 2021, foram registrados 370 casos no estado, sendo 270 notificações em Manaus.

O diretor-presidente da FVS-AM, Cristiano Fernandes, alerta da necessidade dos 62 municípios do Amazonas intensificarem esforços para combater a doença no estado. “A melhor forma de combater a doença é o diagnóstico precoce e tratamento adequado. É importante que a pessoa com tuberculose faça o tratamento de acordo com a recomendação médica”, destacou.