Operação Enchente 2022: plano de ação será divulgado amanhã no Amazonas

Manaus/AM - O governo do Amazonas anuncia nesta segunda-feira (27), o plano de ação para realização da Operação Enchente 2022. O planejamento já está sendo feito com base em dados de monitoramento hidroclimatológico, que apontam risco de enchente dos rios do estado, acima da normalidade, no ano que vem.

O objetivo do plano é permitir que o Estado apresente respostas rápidas de ajuda humanitária, em regiões em que o período sazonal de cheia causa impactos mais severos à população, bem como apoiar prefeituras municipais no monitoramento e adoção de medidas que minimizem os impactos.

As ações serão coordenadas pelo Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil do Estado, em parceria com secretarias e demais órgãos estaduais das áreas social, de saúde e do setor primário, entre outros.

O monitoramento do nível dos rios nas calhas do estado indica que na calha do rio Negro, as estações dos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos estão com os níveis atípicos, acima do esperado para a época.