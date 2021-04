Operação do Ministério Público prende prefeito de Urucurituba no Amazonas

Em Manaus, equipes da Polícia Civil já estiveram em dois endereços, um no bairro Cidade Nova, onde mandados de busca e apreensão foram cumpridos e outro no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Sul. Mais informações em instantes.

Desde as primeira horas da manhã, Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado do MP estão nas ruas para cumprir três mandados de prisão e sete de busca e apreensão. Os alvos não foram revelados, mas a prisão do prefeito já foi realizada.

Manaus/AM - Uma operação do Ministério Público do Amazonas realizada na manhã de hoje (28), prendeu o prefeito de Urucurituba. A ação acontece simultaneamente também nas cidades de Itacoatiara e Manaus.

