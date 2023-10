Operação de combate aos crimes contra pessoa idosa é lançada no Teatro Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) lançou, na noite desta segunda-feira (02), a operação Virtude 2023, de combate aos crimes contra a pessoa idosa no Estado. O lançamento foi realizado no Teatro Amazonas, onde em seguida, foi apresentado o espetáculo "Estórias que meu pai contou", apresentado pelo grupo de teatro Renascer Izael Tavares, da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), em alusão ao Dia Internacional da Pessoa Idosa.

A delegada da DECCI, Andréia Nascimento, destacou que durante todo o período da operação, as equipes da unidade estarão empenhadas no fortalecimento do combate aos crimes contra a pessoa idosa. Mas além das medidas repressivas, estará atuando em conjunto com demais órgãos envolvidos nas ações educativas.

“Nosso objetivo é combater todo e qualquer tipo de crime praticado contra a pessoa idosa. Mas também é trabalhar as questões preventiva e educativa e, para isso, tivemos o apoio de toda a rede de proteção da Pessoa Idosa do Amazonas, que é referência nacional por conta desse trabalho em rede”, afirmou Nascimento.

Espetáculo

Sob a coordenação da professora de teatro Lilian Machado, o espetáculo apresentado no palco do Teatro Amazonas é formado por pessoas idosas. O enredo mostra, com bom humor, a relação do ribeirinho com os rios e matas, mesclando o lúdico com a realidade dos atores. O elenco principal é formado por acadêmicos da FUnATI.

“Nosso trabalho é integrar todos os órgãos para termos um hoje bom e um amanhã melhor ainda”, disse o vice-reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), Cláudio Chaves.