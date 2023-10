Geraldo Alckmin e ministros visitam Manaus para tratar efeitos da seca histórica no Amazonas

Na tarde de hoje (3), o vice-presidente convocou quatro ministros para discutir os planos e estratégias da visita a Manaus, bem como as medidas para lidar com a seca e suas consequências. De acordo com Alckmin, a primeira medida a ser tomada em Manaus é a assinatura da ordem de serviço, no valor de R$ 38 milhões, para fazer a dragagem no rio Solimões entre os municípios de Benjamin Constant e Tabatinga.

