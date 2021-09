Operação da PF mira envolvidos em esquema que fraudava Auxílio-reclusão no Amazonas

Com as buscas, a Polícia Federal apura a participação de outros envolvidos na fraude e se houve participação de servidores públicos. O prejuízo causado ao INSS supera o valor de R$ 2.000.000,00.

Segundo as investigações, um agenciador fabricava certidões de cárcere para pessoas que não foram presas ou com antecipação da data da prisão, após requeria o benefício de Auxílio-reclusão junto ao INSS, com isso recebia, indevidamente, valores retroativos do INSS.

Manaus/AM - Policiais federais delfagram na manhã desta quarta-feira (22), a "Operação Falsum Captivi", que investiga um esquema de fraudes na concessão de benefícios do INSS, por meio de falsificação e uso de documento público no Amazonas.

