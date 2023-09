Operação da PF destrói mais de 300 balsas e dragas de garimpo ilegal no Amazonas

Máquinas diversas foram destruídas no local, inclusive em uma área indígena que havia sido invadida pelo grupo no município de Manicoré.

Todas as balsas foram queimadas, assim como os respectivos maquinários que elas continham. A operação ocorreu em cinco cidades distintas, sendo elas: Manicoré, Nova Olinda do Norte, Autazes, Novo Aripuanã e Borba.

Segundo a PF, 302 embarcações foram encontradas ao longo do Rio Madeira operando na extração ilegal de ouro e contaminando as águas com mercúrio e cianeto.

