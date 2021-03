Onze municípios do Amazonas ainda não retiraram doses da vacinas de Covid

Manaus/AM - Ao menos 11 municípios do interior do Amazonas ainda não retiraram suas doses de vacinas contra a Covid-19. Até esta quinta-feira (18), 4.324 doses de vacinas ainda estavam armazenadas em Manaus, segundo dados da Fundação de Vigilância e Saúde do Estado (FVS-AM), que coordena a distribuição dos imunizantes.

De acordo com a FVS, até a manhã desta quinta-feira, os municípios que ainda não retiraram doses, são: Amaturá e São Paulo de Olivença (ainda não retiraram as doses da 5ª, 6ª e 7ª remessas);

Maraã (ainda não retirou as doses da 6ª remessa); Fonte Boa, Guajará e Jutaí (ainda não retiraram as doses da 6ª e 7ª remessas); Atalaia do Norte, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Urucará e Novo Aripuanã (ainda não retiraram as doses da 7ª remessa);

Conforme a FVS, cerca de 2.010 vacinas seguem armazenadas na capital, mas a pedido do próprio órgão, a Casa Militar do Governo do Amazonas vai transportar as doses para o município.