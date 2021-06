Obras do novo presídio no Amazonas são retomadas

“ A nova unidade contará com 125 vagas, mais que o triplo do que capacita a atual, maior segurança, melhor estrutura. Enfim, um ambiente mais adequado tanto para os internos como para o quadro de funcionários”, ressaltou Vinícius Almeida.

A atual unidade prisional do município, com 2.500 metros quadrados, existe há mais de 40 anos e se encontra em estado problemático, necessitando de manutenção e reforma em todos os ambientes. Situação que foi se agravando em consequência da espera do novo prédio.

