Ação ajuda famílias atingidas pela cheia no Amazonas; saiba como colaborar

“Muito mais do que uma atração turística ou para tirar fotos, a cheia é um problema grave, muitas famílias perderam tudo o que tinham, além de estarem passando fome e privações. A água não vai baixar agora e o dever chama a todos, inclusive a classe dos advogados, para que estejamos presentes neste momento”, Sywan Peixoto Neto, um dos idealizadores do projeto.

Com uma rede de apoio formada por 1,5 mil voluntários, o projeto social ‘Auxiliares do Bem’ arrecada, além dos alimentos, roupas e outros materiais que são utilizados para diversos fins, desde a distribuição de sopas para moradores de rua à entrega de donativos para hospitais, abrigos e associações de moradores de comunidades atingidas pela cheia.

Face a esse cenário, as campanhas e o voluntariado realizado por pessoas, entidades e grupos em toda a cidade tem sido fundamental para assegurar que, pelo menos, famílias possam ter o mínimo de assistência neste calamitoso período, como a Organização da Sociedade Civil (OSC) ‘Parceiros Brilhantes’, que, desde 2019, desenvolve um trabalho de arrecadação de fundos que são convertidos em cestas básicas. Inclusive, no final de abril, a ‘Parceiros Brilhantes’ lançou a campanha ‘SOS Cheia AM’, destinada ao apoio das famílias atingidas na capital e nos municípios da Região Metropolitana.

Apesar do nível das águas do rio Negro ter estabilizado e até apresentar uma redução lenta nos últimos dias, milhares de famílias de Manaus e de todo o Amazonas continuam sem condições de retornar às suas casas e passam por momentos de extrema vulnerabilidade, principalmente alimentar, que se agrava ainda mais diante da pandemia da Covid-19, acentuando a crise econômica e o desemprego.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.