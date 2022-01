Óbito de grávidas e puérperas por Covid cresce 217% no Amazonas

Manaus/AM - No Amazonas, de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosimary Costa Pinto (FVS-RCP) do último dia 21 de dezembro, já houve registro de Covid em 2.699 em grávidas e puérperas (fase após o parto), com 89 óbitos. Em 2020 foram 21 óbitos e em 2021, 68 mortes nesse público, ou seja, um aumento de mais de 217%. Os dados da mortalidade por Covid em grávidas e puérperas do Amazonas se assemelham ao país, onde desde o início da pandemia até novembro de 2021, 1.926 gestantes e puérperas já morreram por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) Covid-19. Só em 2021 foram 1.465 óbitos de gestantes e puérperas, ou seja, 217% a mais do que em 2020. O destaque para esse tema foi feito pelo Observatório Obstétrico Brasileiro (OOBr), buscando chamar a atenção das autoridades de saúde para empreender uma atenção especial para esse público. VISIBILIDADE Os dados divulgados pelo OOBr, que é uma plataforma interativa de monitoramento, análise de dados públicos e disseminação de informações, vêm do Sistema de Informação de Verificação de Gripe (SIVEP-Gripe) disponibilizado pelo Ministério da Saúde no site opendatasus.saude.gov.br/dataset. A última atualização foi dia 10 de novembro. A Federação Brasileira das Organizações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) diz em nota divulgada em seu site que as gestantes e puérperas incluídas nos grupos prioritários definidos pelo PNI que ainda não tenham sido vacinadas deverão ser imunizadas de acordo com cronograma do PNI e do seu município, utilizando vacinas que não contenham vetor viral, ou seja, a Coronavac ou a Comirnaty, mantendo a continuidade da vacinação neste grupo de gestantes. De acordo com o observatório, desde o início da pandemia em todo o país, uma a cada cinco gestantes e puérperas mortas por Covid-19 não teve acesso a unidades de terapia intensiva (UTI) e 32,4% não foram intubadas. Entre março de 2020 até a última atualização, foram 18.601 casos de SRAG confirmados por Covid-19 e 1.926 óbitos (11,6% dos casos finalizados). Isso sem contar outros 14.024 de registros com 373 mortes entre gestantes e puérperas com SRAG não especificada, que podem ser também episódios de SARS-Covid-19.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.