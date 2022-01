Matrículas e transferências de alunos especiais começam na próxima semana no Amazonas

Manaus/AM - Começa na próxima segunda-feira (10), o período de matrículas e transferências na rede estadual de ensino para alunos com deficiências, de todas as modalidades de ensino. Os procedimentos podem ser realizados pelo site matriculas.am.gov.br ou presencialmente, em qualquer escola da rede pública estadual ou municipal. Na segunda-feira e na terça (11), o Portal de Matrículas estará disponível apenas para a transferência escolar dos alunos com deficiência que já fazem parte da rede estadual, ou seja, que já estudaram no ano letivo de 2021, e para matrícula de novos alunos com deficiência.

Os pais, responsáveis, e os próprios alunos devem seguir os protocolos de segurança em saúde dentro do ambiente escolar. Para realizar as matrículas é necessário apresentar os seguintes documentos:



• comprovante de escolaridade original; • guia de transferência (caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado, ou municipal do interior do estado); • histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias; • certidão de nascimento (original e cópia); • CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo aluno menor de 18 anos; • para os alunos maiores de 18 anos, de qualquer modalidade de ensino, será obrigatória a apresentação de comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula); • cartão de vacinação (cópia); e • duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.



Matrículas em outros municípios Neste ano, o sistema está atendendo a rede estadual de todo o Amazonas e as redes municipais de Manaus, Iranduba e Manacapuru. O sistema não está liberado para realizar a reserva da vaga da rede municipal de ensino das demais cidades. Para transferência ou matrículas em outros municípios, é necessário procurar a secretaria municipal de Educação de cada cidade.



