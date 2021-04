Nuvem de gás toma conta de Itacoatiara e moradores são evacuados

Manaus/AM - Um vazamento na distribuidora de combustíveis TFB (Terminais Fluviais do Brasil), do grupo Equador, fez uma área da cidade de Itacoatiara precisar ser evacuada na manhã deste sábado (17) em Itacoatiara, no interior do Amazonas, com risco de incêndio devido ao vapor altamente inflamável.

Moradores se assustaram com a nuvem branca que tomou conta da cidade, além do forte cheiro perceptível a quilômetros de distância da empresa, e foram orientados pelas autoridades a evacuarem o perímetro próximo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o produto vazado se trata de gasolina, que transbordou durante um armazenamento realizado na empresa, e evaporou ao tocar o solo, criando o gás que se espalhou. A corporação foi acionada pelo técnico de segurança da empresa após o vazamento.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local controlar o vazamento e um dos representantes da corporação explicou o caso. “Durante um serviço de armazenagem de abastecimento na empresa TBF, um dos tanques de gasolina transbordou - não se sabe ainda o que foi que aconteceu pra ocorrer esse acidente, e essa gasolina que transbordou e desceu pro solo. E na base desse tanque existe uma barreira de contenção para segurar o combustível, porém como se trata de um combustível volátil, que é a gasolina, os vapores se espalharam no ar e ficou muito forte.”.

Os perigos incluiam risco de explosão, incêndio e danos à saúde, especialmente de pessoas que têm problemas respiratórios. A corporação alertou: “Esse vapor é altamente inflamável. Então quem está próximo, se acender um isqueiro, um cigarro ou até mesmo ligar um celular poderia acontecer um incêndio e causar um mal maior. Mas graças a Deus está isolada a áre”.

"O risco de explosão teve logo no início do vazamento. [...] chegamos no local e a situação estava complicada, inclusive os funcionários da própria empresa já estavam evacuando o perímetro com a população para evitar que pudesse acontecer algum acidente ou que a pessoa pudesse aspirar o gás e passar mal", informou um representante da corporação.