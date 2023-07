Nuvem de fumaça invade Manacapuru após mega incêndio na AM-070, veja vídeo

Os bairros mais afetados foram Macapá e Morada do Sol. A suspeita é que o fogo tenha começado em uma invasão na estrada e se propagado rapidamente. Uma investigação deve revelar, por meio de laudo técnico, a causa do incêndio.

O fogo começou no início da noite dessa segunda-feira (24) e durou pouco mais de duas horas. O tempo foi suficiente para devastar uma área bem considerável de mata e arrastar a fumaça até Manacapuru. Foram necessários cerca de 25 brigadistas para controlar as chamas.

