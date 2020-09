NÃºmero de assassinatos tem queda de 6,2% em Manaus

Manaus/AM - Os casos de homicídios registraram queda de 24,2% em julho, em Manaus, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Foi o quinto mês seguido de redução do indicador criminal este ano, na comparação com 2019. No acumulado de janeiro até julho, os assassinatos apresentam queda de 6,2% na capital amazonense.

No mês de julho, foram registrados 53 homicídios dolosos, 17 a menos em relação ao mesmo mês de 2019, quando a capital totalizou 70 crimes desta natureza. A diminuição dos crimes é reflexo da ofensiva das polícias no combate às facções criminosas, destaca o secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates.

Operações foram intensificadas nos bairros com maior registro de casos. A tática vem sendo ampliada com ações de repressão a partir de levantamentos de inteligência em bairros como Compensa, Coroado e Mutirão.

Na semana passada, uma operação da SSP no Mutirão e no Nossa Senhora de Fátima, na zona Norte, resultou na prisão de 14 pessoas ligadas a duas facções criminosas responsáveis por homicídios registrados na capital.

De acordo com Bonates, a população pode contribuir com as ações policiais através de denúncias anônimas ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia, em todo o estado.