Exército abre inscrições para Colégio Militar de Manaus

Manaus/AM - Inscrições para vagas em Colégios Militares do Brasil foram abertas nesta terça-feira (8) pelo Exército Brasileiro. São 480 vagas no total. No Colégio Militar de Manaus (CMM), são 35 vagas abertas, sendo 25 para o 6º ano e 10 para 1º ano do ensino médio.

As inscrições vão até o dia 2 de outubro e devem ser efetuadas de forma on-line ou presencialmente. A taxa é de R$ 95. Pedido de isenção da taxa de inscrição pode ser realizado até o dia 16 deste mês.

Os alunos que forem inscritos vão fazer uma prova objetiva e de múltipla escolha, onde devem responder 24 questões de língua portuguesa e de matemática. A prova deve ser aplicada no dia 17 de outubro, mas pode também ser realizada no dia 18 do mesmo mês, caso o número de inscritos ultrapasse a expectativa.

Confira o edital: