Nos 3 primeiros dias de 2022, nível do Rio Negro sobe 22 centímetros no Amazonas

Manaus/AM - O nível do Rio Negro subiu 7 centímetros nesta segunda-feira (3), atingindo a cota de 24,01 metros. No dia 1º foram 8 centímetros a mais, já no dia 2 foram 7 centímetros, contabilizando 22 centímetros nos três primeiros dias de 2022. A Defesa Civil do Estado anunciou no dia 28 de dezembro do ano passado, que a rápida subida do Rio Negro pode superar a cheia histórica de 2021 e todos os municípios correm o risco de serem atingidos este ano. O volume do Rio Negro voltou a elevar no dia 6 de novembro de 2021, sendo contabilizado 1,52 metros, finalizando aquele mês com 20,97 metros na cota. Já em dezembro foram 2,82 metros a mais, com a cota de 23,79 metros. A cota atual, de 24,01 metros, é 2,5 metros a mais do que foi em 2021. A Prefeitura de Manaus anunciou que 13 pontos da cidade receberão trabalhos de prevenção contra a cheia de 2022, para que a população não seja tão afetada.

