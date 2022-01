Prefeitura de Manaus anuncia medidas preventivas contra a cheia do Rio Negro

Manaus/AM - Com a rápida subida do Rio Negro que pode superar a cheia histórica de 2021, a Prefeitura de Manaus anunciou nesta segunda-feira (3) que fará intervenções preventivas nos igarapés para que a população não seja tão impactada. Hoje o volume do Rio Negro subiu 7 centímetros, atingindo 24,01 metros, cerca de 2,5 metros a mais, que no mesmo dia em 2021. O prefeito David Almeida, esteve na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e explicou que as equipes farão trabalhos em 13 pontos da cidade, com trabalhos de limpezas e desobstrução dos igarapés. "Estamos nos preparando para aquilo que esperamos ser uma grande enchente, e queremos minimizar os estragos que podem ocasionar na cidade, e por isso faremos esse trabalho preventivo", disse. Mais de três mil trabalhadores da Seminf e da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) farão limpezas de bueiros, galerias e desassorear igarapés.

