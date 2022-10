Nos 10 meses de 2022, alertas de desmatamento na Amazônia tem pior marca desde 2019

Na Amazônia Legal, que corresponde a 59% do território brasileiro, estão 9 estados – Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão.

A marca é a pior desde que foi iniciada a série histórica anual do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do instituto, iniciada em 2015.

No quarto ano de governo do presidente Bolsonaro, o acumulado de alertas de desmatamento registra alertas por ano civil acima da marca de 8 mil km².

