Nível do Rio Negro sobe apenas 2 centímetros após cota bater recorde no Amazonas

Manaus/AM - O nível do Rio Negro subiu 2 centímetros nesta terça-feira (11), atingindo 24,39 metros no Amazonas. A cota voltou a ter um volume menor após bater um recorde de uma cheia rápida, que está com quase 2 metros a mais comparado com o ano anterior. Após cinco meses da vazante de uma cheia histórica no estado, o Rio Negro voltou a subir no dia 6 de novembro de 2021. Em dois meses foram 4,71 metros a mais, atingindo a cota de 24,16 metros. Até esta terça-feira a elevação totaliza em 4,94. De 6 de novembro de 2020 a 6 de janeiro de 2021, o Rio Negro subiu 5,29 metros, mas a cota estava em 21,89 metros. E mesmo somando até o dia 11 de janeiro de 2021, a cota estava em apenas 22,51 metros, cerca de 1,88 metros a menos que a contagem de 2022. A Defesa Civil de Manaus e do Amazonas já estão aplicando ações de combate à cheia 2022, para que a população não seja tão impactada.

