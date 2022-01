Inscrição para programa que irá apoiar 50 propostas de inovação é prorrogada no Amazonas

As inscrições para o Programa Centelha 2 Amazonas foram prorrogadas até o dia 16 de março. A decisão, tomada pelo Conselho Diretor da Fundação, foi publicada na tarde de segunda-feira (10/01). O edital irá apoiar 50 propostas de inovação com até R$ 60 mil, por projeto, para a geração de empresas de base tecnológica.



As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas em https://am2.programacentelha.com.br/.



Podem se inscrever no Programa Centelha 2 pessoas físicas, vinculadas ou não a empresas com até 12 meses de existência anteriores à data de publicação do edital, e faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões. Todos os requisitos estão especificados no edital.



Realizado em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o programa estimula o empreendedorismo inovador, a partir da transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do Amazonas, por meio do investimento e capacitações para o desenvolvimento de produtos (bens e/ou serviços) ou de processos inovadores. A novidade desta edição são as Bolsas de Fomento Tecnológico Extensão Inovadora.



Seleção – As etapas de submissão, avaliação e seleção das propostas serão realizadas em três fases distintas e eliminatórias, sendo elas: Fase 1 – Ideias Inovadoras; Fase 2 – Projeto de Empreendimento; e Fase 3 – Projeto de Fomento.



Durante as três fases de seleção, os proponentes receberão capacitações gratuitas on-line ou presenciais, a serem ministradas pela Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi), com o intuito de alinhar alguns conceitos importantes, para aprimorar essas ideias e projetos.