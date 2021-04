Nilton Lins lança programação com cursos, palestras e workshops

Manaus/Am - Com uma vasta programação que compreende diversas áreas do conhecimento, a Universidade Nilton Lins inicia esta semana, seu calendário de atividades de extensão para o mês de abril.

No total, são 23 tópicos entre workshops, palestras, cursos, seminários e simpósios para os acadêmicos, mas também para abertos para especialistas e para a sociedade em geral.

Com valores a partir de R$ 20, as inscrições estão abertas e podem ser feitas no site cursosextensao.niltonlins.br.

Os eventos acontecem online por meio de uma ferramenta de acesso exclusivo aos inscritos (com exceção do workshop “Fisioterapia em Dermatologia”) e os participantes receberão certificados válidos como horas complementares.

Entre os destaques da primeira metade da programação deste mês estão a “Oficina de Arbitragem e Mediação” e a “Semana do Empreendedor”, que acontece entre os dias 12 a 15, na qual especialistas irão traçar um panorama do atual cenário da economia nacional e abordar planejamentos, perspectivas e estratégias para empreender em meio à pandemia.

“A Universidade Nilton Lins segue com sua missão de atender as demandas da comunidade ao desenvolver e ofertar uma programação multidisciplinar e, ao mesmo tempo, que aborda de forma direta, temas relacionados com o cotidiano de todos, a partir do conhecimento e apresentações de especialistas em cada segmento”, acrescentou a reitora Giselle Lins.

Palestras e cursos

Os workshops “Fisioterapia em Dermatologia” (dia 16 e com aulas presenciais), e ainda a palestra “Sistematização da Assistência de Enfermagem” (dia 22) e a “Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos” (dia 29) são os destaques da área de Saúde na programação de extensão durante a segunda quinzena do mês.

Também a partir do dia 15, os rumos e o perfil do profissional contábil serão tema da palestra especial em homenagem ao Dia do Contabilista (dia 23) e no dia seguinte, é a vez das perspectivas para o turismo e o empreendedorismo pós-pandemia no Amazonas serem temas de palestra com profissionais e especialistas do setor.

Também é destaque do colendário de atividades de extensão em abril, o II Simpósio de Futebol Amazonense, no dia 29. Confira a seguir, a programação completa.

BOX:

Abril – Atividades de Extensão

Dias 6 a 27: Oficina de Arbitragem e Mediação

Dias 12 a 15: Semana do Empreendedor

Dia 16: Palestra: A Voz Universitária Nilton Lins

Dia 16: Workshop: Fisioterapia em Dermatologia

Dia 19: Palestra: História e Indigenismo - Práticas de ensino

Dia 21: Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs)

Dia 22: Prática de Compreensão e Interpretação Científica

Dia 22: Projeto Arquitetônico e Conforto Ambiental em Edificações

Dia 22: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) – 1ª edição

Dia 23 Palestra Dia do Contabilista - Rumos e perfil do profissional

Dia 23: Minicurso Metodologias ativas no ensino fundamental e médio

Dia 24: Palestra Perspectivas para o turismo e o empreendedorismo pós-pandemia no Amazonas

Dia 27: Palestra: Licenciamento Ambiental

Dia 29: Clínica Cirúrgica de Cães e Gatos

Dia 29: II Simpósio de Futebol Amazonense

Dia 29: Prática de Compreensão e Interpretação Científica

Dia 30: Oficina Redação