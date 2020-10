Nilton Lins faz última chamada para inscrições no Bolsa Universidade

Encerram nesta terça-feira (13) as inscrições do Programa Bolsa Universidade (PBU). O programa oferece bolsas para pessoas de baixa renda que desejam realizar sua primeira graduação no ensino superior. As inscrições estão abertas desde o dia 30 de Setembro.

São mais de 13 mil bolsas, de 50% à 75%, para os candidatos da Universidade Nilton Lins, nos cursos das mais diversas áreas do conhecimento, entre as áreas de bacharelado, licenciatura e tecnólogos.

A Universidade Nilton Lins é a uma instituição 100% amazonense, com corpo docente altamente qualificado. Conhecida pelo estímulo à educação no Amazonas, a mesma busca inovar na capacitação dos seus acadêmicos para o mercado de trabalho, e incluir o público que sonha em realizar sua primeira graduação.

Para quem desejar concorrer às bolsas do programa, deve estar dentro dos requisitos do edital e ficar atento. O programa encerra as inscrições às 23h59 do dia 13 de Outubro. O resultado estará disponível no portal do candidato.

Vale ressaltar que, diferente de outros programas de ensino, os estudantes não devolvem qualquer quantia investida nos seus estudos, mas, na verdade, prestam uma contrapartida em projetos educacionais, sociais, culturais, socioambientais, entre outros, pela própria prefeitura ou parceiros.

Então, não perca essa chance! O edital está disponível e as inscrições podem ser feitas direta no endereço eletrônico http://bolsa.manaus.am.gov.br/