Navio da Marinha auxilia na vacinação contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - Os Navios da Marinha do Brasil partiram do Cais da Estação Naval do Rio Negro, nesta segunda-feira (8), levando doses de vacinas contra o coronavírus para idosos de 65 a 69 e 70 anos ou mais, que moram em comunidades rurais de Manaus.

O 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, organização militar subordinada ao Comando do 9o Distrito Naval (Com9oDN), também prestou para o transporte de agentes de saúde. Serão atendidas comunidades às margens dos rios Negro e Amazonas, na região do Tarumã, Zona Rural de Manaus. A ação deve se estender até o dia 16 de março e a estimativa é de que pelo menos 1.798 idosos que vivem nessas localidades sejam vacinados.

Ao todo, dez equipes de vacinadores e registradores farão visitas domiciliares aos idosos já cadastrados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que atuam diariamente nessas comunidades.

As doses foram enviadas pelo Ministério da Saúde, visando ampliar a cobertura vacinal no Amazonas. A ação faz parte da Operação Covid-19, deflagrada pelo Ministério da Defesa em coordenação com o Comando Conjunto Amazônia.