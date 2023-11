Mutirão para emissão do novo RG será em três pontos de Manaus; confira

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejusc) iniciam, na segunda-feira (6), um mutirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

No primeiro dia da ação, serão feitos em três Centros de Convivência da Família todos os agendamentos para os atendimentos que acontecem a partir de terça (7), até sexta-feira (10), em uma força tarefa para a emissão dos documentos, que ocorrerá em 10 serviços de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) da capital.

A população precisa ficar atenta quanto aos agendamentos, que acontecerão de forma presencial, apenas na segunda-feira, das 8h às 17h, nos Centros de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Teonízia Lobo, Magdalena Arce Daou nas zonas norte, leste e oeste, respectivamente.

Após realizar o agendamento presencial em um dos três locais, o cidadão vai receber um protocolo de atendimento, vinculado ao CPF, indicando dia, horário e em qual dos PACs da capital deverá comparecer ao longo da semana para solicitar a emissão da nova CIN.

As senhas para o agendamento na segunda-feira serão distribuídas por ordem de chegada, com atendimentos preferenciais previstos por Lei. O mutirão para emissão da nova CIN tem como público-alvo aquelas pessoas que necessitem, com urgência, do documento de identidade.

É importante lembrar à população em geral que as carteiras de identidade antigas possuem validade até 2032, não sendo necessária a troca imediata. O Governo do Estado recomenda que nessa semana de força-tarefa apenas pessoas com urgência na emissão do documento procurem o atendimento.

Triagem

Nos três postos de atendimento, o agendamento estará condicionado à apresentação de todos os documentos necessários para a emissão da CIN. A verificação será feita pela equipe de triagem da Sejusc. Para o agendamento e emissão é necessário apresentar qualquer documento original contendo CPF ou espelho da Receita Federal, certidão de nascimento, certidão de casamento para casados no civil, além de comprovante de residência. Os interessados pordem conferir todos os documentos necessários no site www.ssp.am.gov.br

Postos de atendimento para agendamento Horários de atendimento: 8h às 17h

- Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, situado na rua Tupinambá, 119, bairro Cidade Nova, com 2 mil agendamentos disponíveis.

- Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo, na rua da Penetração III Quadra 60, s/n, bairro Amazonino Mendes, onde haverá a disponibilização de 1,5 mil agendamentos.

- Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado na avenida Brasil, s/n, bairro Santo Antônio, com a oferta de 1 mil marcações.